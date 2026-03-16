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दिल्ली सचिवालय में गूंजी शहनाई, 'फूल वालों की सैर' की परंपरा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हुआ पारंपरिक सम्मान

दिल्ली सीएम ने इसपर कहा कि फूल वालों की सैर केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दिल्ली की साझा सांस्कृतिक विरासत और सद्भाव की मिसाल है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का किया गया पारंपरिक सम्मान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का किया गया पारंपरिक सम्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 7:31 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की साझा संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल माने जाने वाले ऐतिहासिक उत्सव 'फूल वालों की सैर' का आगाज हो चुका है. दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पारंपरिक अंदाज में फूलों का पंखा भेंटकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर शहनाई की मधुर धुनों के बीच दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे की परंपरा एक बार फिर जीवंत होती दिखाई दी.

दिल्ली सचिवालय में उस समय एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जब शहनाई की मधुर धुनों के बीच ऐतिहासिक परंपरा 'फूल वालों की सैर' के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पारंपरिक स्वागत किया गया. दरअसल, अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को फूलों से सजा पारंपरिक पंखा भेंटकर सम्मानित किया. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फूल वालों की सैर केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दिल्ली की साझा सांस्कृतिक विरासत और सद्भाव की अद्भुत मिसाल है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

वहीं दिल्ली सरकार में कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव का संदेश देने वाली ऐतिहासिक परंपरा है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का काम करते हैं. अगर इस ऐतिहासिक परंपरा की बात करें तो फूल वालों की सैर की शुरुआत साल 1812 में हुई थी. उस समय मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय के बेटे मिर्जा जहांगीर के निर्वासन से वापस लौटने की खुशी में मेहरौली स्थित योगमाया मंदिर में फूलों से सजा पंखा अर्पित किया गया था.

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