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दिल्ली सचिवालय में गूंजी शहनाई, 'फूल वालों की सैर' की परंपरा के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का हुआ पारंपरिक सम्मान

नई दिल्ली: दिल्ली की साझा संस्कृति और गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल माने जाने वाले ऐतिहासिक उत्सव 'फूल वालों की सैर' का आगाज हो चुका है. दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पारंपरिक अंदाज में फूलों का पंखा भेंटकर सम्मानित किया गया. इस मौके पर शहनाई की मधुर धुनों के बीच दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे की परंपरा एक बार फिर जीवंत होती दिखाई दी.

दिल्ली सचिवालय में उस समय एक अलग ही माहौल देखने को मिला, जब शहनाई की मधुर धुनों के बीच ऐतिहासिक परंपरा 'फूल वालों की सैर' के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पारंपरिक स्वागत किया गया. दरअसल, अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को फूलों से सजा पारंपरिक पंखा भेंटकर सम्मानित किया. इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फूल वालों की सैर केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि दिल्ली की साझा सांस्कृतिक विरासत और सद्भाव की अद्भुत मिसाल है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी की ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक आयोजनों को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है.