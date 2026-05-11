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निराश्रितों की सेवा में जुटी दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री ने 'अपना घर आश्रम' की रेस्क्यू एंबुलेंस को दिखाई हरी झंडी

CM रेखा दिल्ली की जनता से भी अपील की कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़-चढ़कर सहयोग करें.

Apna Ghar Ashram van flagged off
'अपना घर आश्रम’ की रेस्क्यू एंबुलेंस को सीएम रेखा ने दिखाई झंडी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 11, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लावारिस और बीमार हालत में पड़े रहने वाले निराश्रितों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आया. मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन से ‘अपना घर आश्रम’ संस्था की रेस्क्यू एंबुलेंस और विशेष वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये वाहन अब पूरी दिल्ली में सक्रिय रहेंगे और फुटपाथों व सार्वजनिक स्थानों पर असहाय जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को सुरक्षित उनके पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाएंगे.

उपचार और पुनर्वास पर विशेष जोर

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली जैसे महानगर में कोई भी व्यक्ति लावारिस या उपचार के अभाव में दम न तोड़े, यह सुनिश्चित करना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने बताया कि ये रेस्क्यू वैन आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सड़कों से निराश्रितों को रेस्क्यू करना और उन्हें ‘अपना घर आश्रम’ ले जाना है. वहां न केवल उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि उनके उचित उपचार, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल और अंततः परिवार से मिलन (पुनर्वास) की व्यवस्था भी की जाएगी.

'अपना घर आश्रम' का पुनीत प्रयास-सीएम रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने संस्था के सेवा भाव को नमन करते हुए कहा जनसेवा के इस पुनीत प्रयास के लिए ‘अपना घर आश्रम’ संस्था साधुवाद की पात्र है. नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इस मंत्र को यह संस्था धरातल पर उतार रही है. इन एंबुलेंसों के माध्यम से जरूरतमंदों तक समय पर मदद पहुंच सकेगी. गैर सरकारी संस्था 'अपना घर आश्रम' पिछले कई वर्षों से बेसहारा, बीमार और मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की सेवा में संलग्न है. संस्था का लक्ष्य ऐसे लोगों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है.

जरूरतमंदों को पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाएगी एंबुलेंस
जरूरतमंदों को पुनर्वास केंद्र तक पहुंचाएगी एंबुलेंस (ETV BHARAT)
कैसे काम करेगी रेस्क्यू टीम?

संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि दिल्ली के विभिन्न कोनों में उनकी टीमें गश्त करेंगी. यदि कोई नागरिक किसी निराश्रित या घायल व्यक्ति को सड़क पर देखता है, तो वह संस्था के हेल्पलाइन नंबर पर सूचित कर सकता है. सूचना मिलते ही निकटतम रेस्क्यू वैन मौके पर पहुंचेगी और संबंधित व्यक्ति को आश्रम ले आएगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इस तरह के सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिससे दिल्ली में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे.

निराश्रितों की सेवा में जुटी रेखा सरकार
निराश्रितों की सेवा में जुटी रेखा सरकार (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्ली की जनता से भी अपील की कि वे ऐसे नेक कार्यों में बढ़-चढ़कर सहयोग करें और अपने आसपास मौजूद किसी भी असहाय व्यक्ति की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों या संस्था को दें.

'अपना घर आश्रम' की प्रमुख विशेषताएं

  • 24x7 निगरानी: दिल्ली के व्यस्ततम इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर गश्त
  • प्राथमिक चिकित्सा: एंबुलेंस में प्राथमिक उपचार की तत्काल सुविधा
  • पुनर्वास प्रक्रिया: स्वस्थ होने के बाद व्यक्ति के परिजनों की तलाश और उन्हें घर भेजने की कोशिश

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