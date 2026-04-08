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GST दफ्तर पर CM रेखा का सरप्राइज इंस्पेक्शन, देरी से आने वालों को लगाई फटकार, लेटलतीफों पर एक्शन की तैयारी

अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने और सरकारी दफ्तरों में अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निरीक्षण किया. बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक मुख्यमंत्री के पहुंचने से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. निरीक्षण के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी अपनी कुर्सियों से नदारद मिले, जिस पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाब-तलब किया.

11 बजे तक खाली मिलीं अधिकारियों की कुर्सियां

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह ठीक 11 बजे जीएसटी भवन पहुंचीं थीं. उन्होंने सीधे वार्डों और अधिकारियों के कक्षों का रुख किया. आश्चर्यजनक रूप से कई महत्वपूर्ण अनुभागों में सन्नाटा पसरा हुआ था और अधिकारी निर्धारित समय के बावजूद कार्यालय नहीं पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों से अनुपस्थित अधिकारियों के बारे में जानकारी मांगी. जब उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के कार्यों में ढिलाई किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



व्यवस्थाओं पर सवाल, लगाई फटकार

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने केवल उपस्थिति ही नहीं, बल्कि कार्यालय की कार्यप्रणाली और रखरखाव का भी जायजा लिया. उन्होंने गलियारों में रखी पुरानी फाइलों और अव्यवस्थित बुनियादी ढांचे को देखकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर चल रही है और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.



विस्तृत उपस्थिति रिपोर्ट तलब

मुख्यमंत्री ने मौके पर ही विभाग के मुखिया को निर्देश दिए कि पिछले महीनों की बायोमेट्रिक और मैनुअल अटेंडेंस (उपस्थिति) रिपोर्ट तुरंत उनके कार्यालय भेजी जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि जो अधिकारी बिना किसी ठोस कारण या पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनका वेतन काटने के साथ-साथ उनके खिलाफ सेवा नियमावली के तहत कार्रवाई शुरू की जाए. मुख्यमंत्री ने कहा "सरकारी कार्यालयों में जनता की सेवा के लिए समय की पाबंदी अनिवार्य है. यदि अधिकारी ही समय पर नहीं आएंगे, तो आम नागरिक की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी.



मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक यह औचक निरीक्षण केवल अनुशासन तक सीमित नहीं था. मुख्यमंत्री को विभाग में भ्रष्टाचार और फाइलों के लंबित होने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस निरीक्षण के आधार पर विभाग में बड़े फेरबदल और कुछ अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिर सकती है. इस औचक निरीक्षण के बाद से ही अन्य सरकारी विभागों में भी खलबली मची हुई है. मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.



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