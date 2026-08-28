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CM रेखा ने बेघर बच्चों के साथ मनाई राखी, बांटी खुशियां और भविष्य के लिए दिया भरोसा

रक्षाबंधन के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में वंचित बच्चों को बुलाया, बच्चों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी.

CM ने बेघर बच्चों के साथ मनाई राखी
CM ने बेघर बच्चों के साथ मनाई राखी (CMO एक्स अकाउंट से)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 10:09 AM IST

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Updated : August 28, 2026 at 10:30 AM IST

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नई दिल्ली: भाई-बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम आवास में एक बेहद आत्मीय और मार्मिक नजारा देखने को मिला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर्व पर सड़क पर जीवन गुजारने वाले और वंचित वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आमंत्रित किया.

इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर राखी बांधी, और उनसे सीएम ने जो पूछा वह साझा किया. मुख्यमंत्री ने जब एक बच्ची से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहती है? तो साथ बैठी उस बच्ची ने तपाक से कहा वह, 'उनकी तरह बनना चाहती है', यह सुनते ही सीएम खिलखिलाकर हंसने लगी. जिससे वहां मौजूद हर शख्स का दिल भावविभोर हो गया. यह आयोजन सिर्फ एक त्योहार का जश्न नहीं, बल्कि समाज के हाशिये पर खड़े इन नौनिहालों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया.

बच्चों के साथ बातचीत करती सीएम रेखा (ETV Bharat)

कलाई पर बंधी राखी, चेहरे पर खिले मुस्कान: मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्सव का एक अलग ही रंग दिखाई दिया. जब इन बच्चों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राखी बांधी, तो वहां का माहौल पारिवारिक और अपनत्व से भर गया. मुख्यमंत्री ने अत्यंत स्नेह के साथ बच्चों से मुलाकात की, उन्हें अपने हाथों से मिठाइयां खिलाईं और दुलार किया. बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बच्चों का स्नेह और उनका आशीर्वाद उनके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि त्योहारों की असली खुशी तभी है जब समाज का हर वर्ग, विशेषकर बेसहारा बच्चे, इस आनंद में बराबर के भागीदार बनें.

बच्चों के सपनों से जुड़ी मुख्यमंत्री की लंबी चर्चा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केवल औपचारिक मुलाकात नहीं की, बल्कि वे बच्चों के बीच बैठकर उनसे घुली-मिलीं. उन्होंने एक-एक बच्चे से उनके भविष्य के सपनों, उनकी दिनचर्या और उनकी पसंद के बारे में पूछा. बच्चों ने भी बड़े उत्साह के साथ अपने डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने के सपनों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया. बच्चों के चेहरों पर छिपे आत्मविश्वास को देखकर मुख्यमंत्री ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उनके सपनों को पूरा करने में दिल्ली सरकार पूरी शिद्दत से उनके साथ खड़ी है.

शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का समान अधिकार है और कोई भी बच्चा केवल संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से दूर नहीं रहना चाहिए. दिल्ली सरकार इन बच्चों के सर्वांगीण विकास, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए विशेष योजनाएं तैयार कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन बच्चों की शिक्षा और बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं.

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इन बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, ताकि वे आने वाले समय में समाज का एक आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बन सकें.

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Last Updated : August 28, 2026 at 10:30 AM IST

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