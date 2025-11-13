आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, सहकारिता मेले का करेंगे उद्घाटन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के टनकपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, एकता पदयात्रा एवं सहकारिता मेले में करेंगे प्रतिभाग
खटीमा: प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अपनी विधानसभा चंपावत के दौरे पर आज गुरुवार को पहुंच रहे हैं. जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार सीएम अपनी विधानसभा सीट चंपावत के टनकपुर तहसील क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे.
सीएम धामी का चंपावत दौरा: सीएम के तय कार्यक्रम अनुसार दोपहर 3:00 बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित एकता पदयात्रा में सहभागिता करेंगे. उसके उपरांत सीएम टनकपुर के गांधी मैदान में आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन करेंगे. सीएम के दौरे की चंपावत जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती वर्ष कार्यक्रम में होंगे शामिल: प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुरुवार को जनपद चंपावत में एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं. जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि-
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार 13 नवंबर 2025 गुरुवार को जनपद के टनकपुर क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री धामी दोपहर 2:55 बजे स्टेडियम हेलीपैड, टनकपुर पहुंचेंगे. इसके उपरांत वे अपराह्न 3:00 बजे लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी के जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करेंगे. यह पदयात्रा स्टेडियम हेलीपैड से प्रारंभ होकर गांधी मैदान, टनकपुर तक आयोजित की जाएगी.
-मनीष कुमार, जिलाधिकारी, चंपावत-
सहकारिता मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम: इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी अपराह्न 3:30 बजे से 5:00 बजे तक गांधी मैदान, टनकपुर में आयोजित जनपद स्तरीय सहकारिता मेला में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे. साथ ही मेले का शुभारंभ भी करेंगे. प्राप्त जानकारी अनुसार इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों एवं नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा.
किसानों, एनजीओ और सहकारी संस्थाओं को एक साझा मंच पर लाना है उद्देश्य: मेले का उद्देश्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी संस्थाओं को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि उन्हें नवीन अवसरों, तकनीकी सहयोग और विपणन संभावनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके. सीएम धामी के टनकपुर दौरे की प्रशासन द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं. टनकपुर दौरे के उपरांत सीएम धामी कार के माध्यम से शाम को अपने गृह क्षेत्र खटीमा को प्रस्थान करेंगे. वहां पर नगरा तराई स्थित निजी आवास पर सीएम के रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है.
