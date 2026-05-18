सीएम धामी ने नवनियुक्त कार्मिकों को दी शुभकामनाएं, फोन कर की ये अपील
सीएम धामी ने नवनियुक्त कार्मिकों को बधाई देते हुए फोन पर उत्साह के साथ जनसेवा में योगदान देने की अपील की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 18, 2026 at 12:50 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते चार साल में सरकारी सेवा में चयनित हुए कार्मिकों को डिजिटल माध्यम से पत्र लिखकर, उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकानाएं दी. मुख्यमंत्री धामी ने पत्र में कहा है कि उत्तराखंड की जनता द्वारा उन्हें साल 2022 में दूसरी बार मुख्य मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा गया था. इस जनादेश की भावना के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती का व्यापक अभियान शुरू किया गया. वहीं सीएम ने कई चयनित युवाओं से फोन पर बात कर, उन्हें उत्साह पूर्वक जनसेवा में योगदान देने की भी अपील की.
मुख्यमंत्री धामी ने पत्र में आगे लिखा कि इसके बाद बीते चार साल में राज्य सरकार द्वारा लगभग 30 हजार से अधिक युवाओं को राजकीय सेवक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, यह अभियान आगे भी जारी है. सीएम धामी ने पत्र में कहा है कि अब युवा अपनी शानदार प्रतिभा और कठोर मेहनत के आधार पर राजकीय सेवा में चयनित हो रहे हैं. इस योग्यतम चयन में जहां एक ओर युवाओं की मेहनत और प्रतिभा का योगदान है, वहीं राज्य सरकार के कठोर नकल विरोधी कानून के साथ ही निष्पक्ष, ईमानदार और पारदर्शी चयन प्रक्रिया ने भी युवा प्रतिभा को उचित सम्मान मिलना सुनिश्चित किया है.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखखंड राज्य के राजकीय सेवक के रूप में चयन होना सभी कार्मिकों के परिवार के साथ ही राज्य सरकार के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है. उन्होंने चयनित कार्मिकों से निष्पक्ष एवं ईमानदार रहकर अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा है कि राजकीय सेवक के रूप में वो मानवीय मूल्यों के साथ आमजन की सेवा में हमेशा तत्पर रहें. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई चयनित युवाओं से फोन पर बात कर, उन्हें उत्साह पूर्वक जनसेवा में योगदान देने की भी अपील की है.
गौर हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा था. जिसमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट, उद्यान विभाग के अन्तर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों एवं मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था. कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि था कि ये नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की सवा करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है.
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