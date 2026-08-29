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प्रदेश के पहले खेल यूनिवर्सिटी का आज सीएम धामी करेंगे शिलान्यास, खेल प्रतिभाओं को लगेंगे पंख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )