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सीएम धामी के बाद पत्नी ने उठाया 'जिहाद' का मुद्दा, सरकार के कार्यों का किया बखान

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में आगामी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई हैं. इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों जनता के बीच जाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुट गई है. सावन के इस पवन पर्व पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सेवा संकल्प फाउंडेशन की ओर से सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी शामिल हुई. सावन उत्सव कार्यक्रम के दौरान गीता धामी ने सीएम धामी के उपलब्धियां का बखान करते हुए लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया.

दरअसल, उत्तराखंड में हुई तमाम घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने जिहाद के खिलाफ एक अभियान चला, जिसका असर अभी भी धरातल पर देखने को मिल रहा है. मुख्य रूप से सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का सिलसिला जारी है. साथ ही प्रदेश भर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है. सीएम धामी के नक्शे कदम पर ही उनकी पत्नी गीता धामी ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया है.

चंपावत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए गीता धामी ने कहा कि समाज में नियम और कानून होने बहुत जरूरी हैं. यूसीसी के जरिए राज्य सरकार ने बेटियों को समान अधिकार देने का काम किया है, साथ ही लैंड जिहाद से उत्तराखंड को बचाने का काम किया है. गीता धामी ने कहा कि प्रदेश में करीब 10 हजार एकड़ से अधिक भूमि को लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसे लैंड जिहाद का नाम दिया गया. उत्तराखंड के जगह-जगह पर हजारों लोग ऐसे रह रहे हैं जो उत्तराखंड के वासी नहीं है उनकी कोई पहचान नहीं है.