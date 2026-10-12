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दिल्ली प्रोटेस्ट पर सीएम धामी का निशाना, कहा SIR के बहाने विपक्ष बना रहा डर का माहौल

SIR पर विपक्ष कर रहा डर का माहौल बनाने की कोशिश ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिल्ली प्रोटेस्ट के सवाल पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, एसआईआर को लेकर विपक्ष के नेता लगातार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कई बड़े नेताओं के बयान सुने और देखे, जिससे साफ हो रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. यह बातें सीएम ने कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही.

राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के बयानों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सवाल उठाया कि, जब 2018, 2019 में मतदाताओं की संख्या बढ़ने की बात कही जा रही थी, तब भी यही प्रक्रिया चलती थी. ऐसे में सवाल है कि क्या उस समय प्रक्रिया गलत थी? उन्होंने कहा, जनता बार-बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष गंभीरता से काम नहीं कर रहा है. युवा पीढ़ी, खासकर जेन जी, उससे दूर हो रही है.