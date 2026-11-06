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सीएम धामी का धुआंधार संबोधन, जेनी केस में कांग्रेस को लपेटा, राहुल-अखिलेश पर भी साधा निशाना

देहरादून में सीएम धामी और अमित शाह ( @pushkardhami )

देहरादून: बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौर पर उत्तराखंड पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित भी किया. इस मौके पर अमित शाह से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंच ने अपना संबोधन किया, तभी सीएम धामी ने विपक्ष दल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सीएम धामी ने मंच से राहुल गांधी, अखिलेश यादव और हरक सिंह रावत को भी जमकर लपेटा.

विपक्षी दलों पर साधा निशाना: सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों से उत्तराखंड का हर दिशा में विकास हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक ताकतें विकास पर सार्थक चर्चा करने के बचाए भय और टकराव का वातावरण बनाने में लगी हुई है.