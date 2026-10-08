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राहुल गांधी के प्रदर्शन पर सीएम धामी का बड़ा बयान, कांग्रेस को याद दिलाए उनके पुराने दिन, जानिए क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान. ( ETV BHARAT )

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान हरिद्वार में दिया. हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज आठ अक्टूबर को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, तभी उनसे पत्रकारों ने दिल्ली राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे विरोध-प्रदर्शन पर सवाल किया. राहुल गांधी के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनी हुई अनगिनत सरकारों को लगातार गिराने का काम किया है, समय समय पर चुनाव आयुक्तों को बदलने और देश पर आपातकाल थोपने का कार्य किया है? इसलिए उनको अपना समय याद करना चाहिए.