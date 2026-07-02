ETV Bharat / state

उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की चर्चाएं! सीएम धामी ने दिया जवाब, जानिए क्या कहा?

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो चर्चाएं चल रहे है, उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है.

Etv Bharat
सीएम पुष्कर सिंह धामी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 2, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड के राजनीति गलियारों में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक चर्चा चोरों पर हैं. उत्तराखंड और यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों यहीं खबर तेजी से फैल रही है कि राज्य में विधानसभा चुनाव समय से पहले यानी 2027 के शुरुआत के बजाए इसी साल 2026 में नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं. इन दावों में कितनी दम है, इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान आया है.

दरअसल, आज गुरुवार दो जुलाई को देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया है कि क्या उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं. इस सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई सूचना नहीं आई है कि समय से पहले कहीं चुनाव हो रहा हो.

हमको किसी भी स्तर पर ये नहीं कहा गया है कि चुनाव समय से पहले हो रहा हैं. न ही इस तरह की कोई तैयारियां ही हो रही हैं. वैसे चुनाव आयोग जो कहेंगा, वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन अभी औपचारिक या अधिकारिक रूप से ऐसा कोई सूचना नहीं हैं.
-पुष्कर सिंह धामी, सीएम, उत्तराखंड-

कुल मिलाकर कहा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल तो उत्तराखंड में 2027 से पहले चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है. सीएम धामी के हिसाब से समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही खबरें पूरी तरह के निराधार हैं.

क्यों हो रही इस तरह की चर्चाएं: दरअसल, उत्तराखंड में पांचवीं विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2027 को पूरा होगा. इस हिसाब से उससे पहले चुनाव होने है. तय समय के हिसाब से अगले साल 2027 के शुरुआत में यानी की फरवरी में चुनाव होने है, जिसके लिए करीब 6 महीने का वक्त है, लेकिन जिस तरह के बीजेपी और कांग्रेस के केंद्रीय नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, उसी कारण से समय से पहले चुनाव कराने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है.

इसके अलावा एसआईआर की तेजी से चल रही प्रक्रिया. जनवरी 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ और उसके बाद होने वाली जनगणना को देखते हुए चुनावी टाइमलाइन को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर चल रहा है. हालांकि इन पर आज सीएम धामी ने खुद विराम लगा दिया है.

पढ़ें---

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS UTTARAKHAND
CM DHAMI STATEMENT
सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान
विधानसभा चुनाव 2027
UTTARAKHAND ELECTIONS 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.