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'22 साल साथ के बाद अब आरोप क्यों?',मंत्री रेखा-गिरधारी विवाद पर बोले सीएम, कहा- बिना जांच कोई निष्कर्ष नहीं

दरअसल, सरकार और बीजेपी संगठन के आगामी कार्यक्रमों को लेकर आज 22 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की. इसी प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सीएम धामी से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच चल रहे विवाद और दोनों की तरफ से एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों पर सवाल किया.

केवल किसी बातचीत में किसी व्यक्ति का नाम आ जाने से यह साबित नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति भी मामले में शामिल है. बातचीत के दौरान कोई किसी का नाम ले सकता है, लेकिन इससे आरोपों की पुष्टि नहीं होती. इसलिए किसी भी ऑडियो या बयान को अंतिम सच मानने के बजाय उसकी जांच जरूरी है. पूरे मामले को हर पहलू से समझना होगा और बिना जांच के किसी के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं है.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी के आरोप लगाने भर से किसी को दोषी नहीं माना जा सकता. आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी और कानून के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को दोषी ठहराने पर भी सवाल उठाए.

इस सवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पूरा मामला जांच का विषय है. साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि आरोप किस परिस्थिति में लगाए गए हैं. सीएम धामी ने किसी का नाम लिए बिना खुद सवाल उठाया कि जब 22 साल तक साथ रहे तो इतने लंबे समय तक आरोप क्यों नहीं लगाए गए? अब इन आरोपों के सामने आने की वजह क्या है?

किसी व्यक्ति को राजनीतिक नजरिये से दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अगर कोई इन आरोपों के जरिए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करता है, तो उसके आधार पर किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता. गुनहगार वही होगा, जिसने वास्तव में अपराध किया है और जिसे कानून दोषी मानता है. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री -

वहीं ऑडियो मामले पर उर्मिला और सुरेश राठौर के वायरल ऑडियो को लेकर भी सवाल किए गए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी अपने पति गिरधारी लाल साहू के कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे और उसी के बाद साहू पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसपर सीएम ने साफ कहा कि सभी ऑडियो की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह मामले बेहद संवेदनशील हैं. ऐसे मामलों का असर सीधे लोगों के जीवन पर पड़ता है. अगर इनकी जांच सही तरीके से नहीं होती, तो इससे न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े होते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो, और दोषी व्यक्ति कानून की पकड़ से बच न सके. जांच इस तरह होनी चाहिए कि किसी भी तरह का संदेह बाकी न रहे. दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. लेकिन किसी को बिना सबूत के दोषी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि सरकार इस मामले में आरोपों के बजाय जांच के नतीजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात कह रही है.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बीते दिनों ही अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. रेखा आर्या ने अपने पति पर घरेलू हिंसा और मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे. वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरधारी लाल साहू ने भी अपनी पत्नी रेखा आर्या के खिलाफ एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने खुद अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर करीब 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

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