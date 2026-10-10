SIR पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध पर सीएम धामी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?
SIR को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिस पर सीएम धामी ने बयान दिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 3:29 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए SIR (Special Intensive Revision) को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विरोध पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस विषय पर लगातार भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को अपने शासनकाल का इतिहास भी देखना चाहिए. पूर्व में भी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया होती रही है, लेकिन उस समय कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं थी. आज उसी प्रकार की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना कांग्रेस के दोहरे मापदंड को उजागर करता है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित हो सके. भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उनकी पीड़ा यही है कि देश की बागडोर अब किसी एक परिवार के हाथों में नहीं है और देश 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और विश्वास के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। https://t.co/Hh1KsD5puJ— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 10, 2026
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का यह रवैया उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है. जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस अब संवैधानिक प्रक्रियाओं पर अनावश्यक विवाद खड़ा कर अपनी राजनीतिक विफलताओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है. कांग्रेस विकास की इस यात्रा में अपनी घटती राजनीतिक प्रासंगिकता से असहज है. यही कारण है कि वह जनहित और पारदर्शिता से जुड़े विषयों पर भी भ्रम और विवाद पैदा करने का प्रयास कर रही है.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध का अपना स्थान है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जनता में अनावश्यक अविश्वास पैदा करना उचित नहीं है। कांग्रेस को भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए.
पढ़ें--