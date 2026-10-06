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दिल्ली में विपक्ष के प्रोटेस्ट पर गरजे सीएम धामी, कहा-हुड़दंगबाजी और माहौल खराब करने से नहीं चलता देश

विपक्ष के प्रोटेस्ट पर गरजे सीएम धामी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: देशभर में एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इसी क्रम में विपक्षी दल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस में कथित गड़बड़ियों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर मुखर हैं. दरअसल, मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में मार्च निकाला है. विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में एकत्र होकर नारेबाजी की और फिर निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर प्रस्तावित मार्च के लिए निकले. देश की राजधानी दिल्ली के संसद मार्ग पर हो रहे प्रदर्शन के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पिछले साल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, लेकिन उससे पहले से ही एनडीए चुनाव जीत रही है.