सैन्य धाम विवाद पर ये बोले सीएम धामी, पीएम मोदी कर सकते हैं लोकार्पण

उत्तराखंड के देहरादून में बना सैन्य धाम हमेशा चर्चाओं में रहा है. राज्य स्थापना दिवस पीएम मोदी सैन्य धाम का लोकार्पण कर सकते हैं.

CM Pushkar Singh Dhami
सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 3:25 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड के पांचवें धाम, सैन्य धाम का राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लोकार्पण किया जाना है. संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे. सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले उठे सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कटाक्ष किया है. सीएम धामी ने कहा कि सैन्य धाम से संबंधित मामले की जांच ठोक बजाकर, ठीक तरीके से की जा चुकी है.

दरअसल, उत्तराखंड में सैन्य धाम के लोकार्पण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही हैं. संभावना जताई जा रही है कि 9 नवंबर को यानी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैन्य धाम का लोकार्पण करेंगे. उससे पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है. एडवोकेट विकेश नेगी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर सैन्य धाम निर्माण से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर शिकायत की है. इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सैन्य धाम को भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई शहादत की दीवार कहा है. इसके बाद से ही सैन्य धाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है.

दरअसल, राज्य स्थापना दिवस को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार इस 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. ऐसे में प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बने पांचवें धाम के रूप में देहरादून गुनियाल गांव में नवनिर्मित सैन्य धाम का लोकार्पण भी कर सकते हैं. साथ ही राज्य स्थापना दिवस को लेकर आहूत होने वाले विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा.

सैन्य धाम पिछले लंबे समय से विवादों में रहा है, क्योंकि सैन्य धाम का निर्माण कार्य 15 दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन तय किए गए लक्ष्य पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया. इसके अलावा, समय -समय पर सैन्य धाम को अलग-अलग विवादों का सामना करना पड़ा. ऐसे में अब जब सैन्य धाम के लोकार्पण की तिथि फाइनल हो गई, उसके बाद एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में ठोक बजा कर, ठीक प्रकार से उसकी जांच की जा चुकी है. सारी चीजें विधि संवत और व्यवस्था के तहत हुई हैं. अगर किसी के पास गड़बड़ी के कोई सबूत आएंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी. वहीं पूरे मामले पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिसका जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू हुआ हो और खत्म हुआ हो उसको वही दिखाई देगा.

