सीएम धामी ने नैनीतात को दी बड़ी सौगातें, कार पार्किंग का किया भूमि पूजन, इन योजनाओं का किया शिलान्यास

नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति में कार पार्किंग निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. अब इस भूमि पर करीब 600 गाड़ियों के लिए कर पार्किंग का निर्माण किया जाएगा. जिससे आने वाले समय में नैनीताल में कर पार्किंग की समस्या का समाधान होगा. साथ ही मेट्रोपोल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और एलिवेटेड सड़क का निर्माण भी किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा नैनीताल शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको यहां पर पार्किंग समेत अन्य सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब पार्किंग बनने से पर्यटकों को इसका फायदा मिलेगा. इसके अलावा सीएम ने 131 करोड़ की लागत से अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में चल रहे विंटर कार्निवल में शिरकत की. मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल कार्यक्रम प्रदेश भर मे हो रहे है. उसी क्रम में विंटर कार्निवल शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल संकल्प उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन कारोबार को मजबूत करेगा, जिससे पर्यटन कारोबारी को इसका लाभ मिलेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 121 करोड़ 52 लाख 46 हजार रुपये की लागत से कुल 13 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इस अवसर पर 42 करोड़ 77 लाख 31 हजार रुपये की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित मेट्रोपोल सर्फेस पार्किंग का भूमि पूजन भी किया गया. मुख्यमंत्री द्वारा 30 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत की 2 योजनाओं का लोकार्पण तथा 90 करोड़ 86 लाख 46 हजार रुपये की लागत की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से सूखाताल झील को रिचार्जिंग जोन एवं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित योजना के अंतर्गत दो झीलों का निर्माण, डक्ट निर्माण, एयरेशन प्लांट की स्थापना, 9 दुकानों का निर्माण, शौचालय ब्लॉक, लिफ्ट व ट्रांजिट भवन तथा झील के चारों ओर पैदल पथ का निर्माण किया गया. 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से हल्द्वानी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (कालाढूंगी रोड) में पुस्तकालय भवन की संरचनात्मक दृढ़ता एवं पुनरुद्धार कार्य कराया जाएगा.