ETV Bharat / state

अल्मोड़ा को सीएम धामी ने दी सौगातें, खिलाड़ियों के लिए खुलेगा 50 बेड का छात्रावास, खुलेंगी 23 खेल अकादमियां

बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट की शुरुआत की गई है, जिससे हृदय रोगियों को जनपद स्तर पर ही उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है. इसके साथ ही 5 करोड़ की लागत से महिला चिकित्सालय का उन्नयन कार्य प्रगति पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम समेत अल्मोड़ा जनपद के अन्य ऐतिहासिक मंदिरों के सुधारीकरण एवं विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा पहुंच कर हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया. कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट और कोच लियाकत अली खान को सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में सोबन सिंह जीना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 100 नई एमबीबीएस सीटों के साथ 36 आईसीयू बेड जोड़े गए हैं, जिससे भविष्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और गंभीर रोगियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा.

अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का विधिवत उद्घाटन किया. सांसद खेल महोत्सव में करीब 900 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया. कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट और कोच लियाकत अली ख़ान को सम्मानित किया गया. उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताड़ीखेत पहुंचेंगे, जहां वे जनता दरबार एवं बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया.

उन्होंने कहा कि शहरी समस्याओं के समाधान की दिशा में अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 21 वाहन पार्किंग परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जो सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. मुख्यमंत्री ने खेल सुविधाओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि खेलों के प्रोत्साहन हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में खिलाड़ियों के लिए 50 बेड क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण किया जाएगा.

स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण तथा हैंडबॉल कोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा. इसके अतिरिक्त जीआईसी खेल मैदान में हॉकी और फुटबॉल के लिए दिन एवं रात्रि उपयोग योग्य बहुउद्देशीय आर्टिफिशियल मैदान का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के हित में राजकीय सेवाओं में चार प्रतिशत खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है. मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि जनपद के विकास हेतु पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है. 400 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा-पौड़ी-रुद्रप्रयाग सड़क व 922 करोड़ रुपये की लागत से अल्मोड़ा-बागेश्वर सड़क चौड़ीकरण कार्य को स्वीकृति दी गई है. उड़ान योजना के तहत अल्मोड़ा में हेली सेवा प्रारंभ की गई है, जिससे पर्यटन, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी.

इन अकादमियों में 920 विश्वस्तरीय एथलीटों तथा लगभग 1000 अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय तथा लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है.

पढ़ें: