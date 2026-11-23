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श्रीनगर का प्रसिद्ध बैकुंठ चतुर्दशी मेला शुरू, लोक संस्कृति के रंग में रंगे सीएम धामी, 'लोक थात महोत्सव' में भी पहुंचे

सीएम ने किया बैकुंठ चतुर्दशी मेले का विधिवत शुभारंभ ( ETV Bharat )

श्रीनगर/नैनीताल: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां सोमवार को श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ किया तो वहीं नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में अमर लोक गायक स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा की स्मृति में आयोजित लोक थात सांस्कृतिक महोत्सव-2026 में भी शिरकत की. इस मौके पर सीएम धामी ने अपनी सरकारी की उपलब्धियों को भी गिनाया.

सीएम ने किया बैकुंठ चतुर्दशी मेले का विधिवत शुभारंभ: सोमवार को सीएम धामी ने रिबन काटकर बैकुंठ चतुर्दशी मेले का विधिवत शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामोत्थान परियोजना के तहत लगाए गए स्थानीय उत्पादों और महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की जानकारी ली. पहाड़ की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सिलबट्टे पर नमक भी पीसा. कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की.