दो दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी, मुनस्यारी ने ITBP के जवानों से की मुलाकात

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे और सीमांत क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों. उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार निरंतर सीमांत अंचलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है.

पुलिस बल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. मुख्यमंत्री धामी ने भारी संख्या में उपस्थित मुनस्यारी क्षेत्र की माताओं, बहनों और स्थानीय नागरिकों का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने लोगों से आत्मीय मुलाकात करते हुए क्षेत्रवासियों के स्नेह और समर्थन के प्रति आभार जताया.

पिथौरागढ़ : सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर हैं. मंगलवार 28 अक्टूबर को सीएम धामी पिथौरागढ़ जिले के दो दिवसीय दौरे पर मुनस्यारी पहुंचे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुनस्यारी हेलीपैड राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जीजीआईसी पहुंचने पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने पुष्पगुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत किया.

इसके पश्चात मुख्यमंत्री धामी ने आईटीबीपी की 14वीं बटालियन मुनस्यारी पोस्ट का भ्रमण किया. वहां जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया. मुख्यमंत्री ने जवानों से मुलाकात कर सीमाओं की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि आपके त्याग अनुशासन और समर्पण से ही देश सुरक्षित है.

उन्होंने आईटीबीपी के अधिकारियों एवं जवानों को राज्य सरकार की ओर से शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री धामी ने इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से भेंटवार्ता की. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं, जनसमस्याओं और आधारभूत ढांचागत जरूरतों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. वहीं अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने कॉलेज के पुराने मित्रों से भी भेंट की. उन्होंने आत्मीय संवाद करते हुए पुरानी यादें साझा कीं. उनके साथ स्मृति स्वरूप सेल्फी भी खिंचवाई और मित्रों के परिवारजनों के कुशलक्षेम की जानकारी लेते हुए शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री के इस दौरे से मुनस्यारी क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा. स्थानीय नागरिकों ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का यह स्नेहपूर्ण और जनसंपर्क से भरा दौरा सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायी और उत्साहवर्धक रहा. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बुधवार को पिथौरागढ़ में देव सिंह स्टेडियम में सात दिवसीय सहकारिता मेले का उद्घाटन करने के साथ ही यह स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारी की जा रही है.

