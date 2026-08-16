सीएम धामी ने कुमाऊं संभाग के बैठक में की शिरकत, राहुल गांधी पर साधा निशाना
सीएम धामी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. कहा कि कांग्रेस के व्यवहार का जवाब जनता जरूर देगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 1:31 PM IST
हल्द्वानी: हल्द्वानी के चोरगलिया में भाजपा संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान शुद्धिकरण मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जाति का कार्ड खेलकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है. वहीं राहुल गांधी व सलाहकारों पर भी मुख्यमंत्री धामी ने तीखा हमला बोला.
हल्द्वानी के चोरगलिया स्थित नंधौरगढ़ पैलेस रिजॉर्ट में भाजपा कुमाऊं मंडल के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान भाजपा संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया गया. मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल के जिला और मंडल अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करने पहुंचे हैं.
बैठक से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में चल रहे शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में विभाजनकारी नैरेटिव स्वीकार्य नहीं है. कहा कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे लगाए गए. साथ ही मैदान में गंदगी की गई. जिसके विरोध में कुछ स्वयंसेवी संगठनों के लोगों द्वारा स्थल का शुद्धिकरण किया गया. सीएम धामी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी के साथ व्यवहार पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा.उत्तराखंड ने हमेशा सभी को अपनाया है. इसलिए यहां जाति या वर्ग के आधार पर विभाजन की राजनीति नहीं चल सकती.
उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की भाषा से लगता है उनके मन में क्या चल रहा है. उनके चाटुकार उन्हें पता नहीं क्या सलाह दे रहे हैं, जिनकी दादी देश की सालों साल प्रधानमंत्री रही, जिनकी मां देश चलाती रही. मंच पर फूहड़ नाटक करते हैं और मंच पर एक दूसरे को गले लगाते हैं. कहा कि ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी राजनीति उसकी हताशा और निराशा को दर्शाती है. इसी खराब सोच के कारण मोदी सरकार में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलने में देरी हो रही है.
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