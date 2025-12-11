ETV Bharat / state

उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम धामी ने की ये बड़ी घोषणाएं

देहरादून में आज पीआरडी की रैतिक परेड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सलामी ली. इस दौरान उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए कई घोषणाएं की.

CM PUSHKAR SINGH DHAMI
सीएम पुष्कर सिंह धामी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 11, 2025 at 1:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजधानी देहरादून में पीआरडी का स्थापना दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान सीएम धामी ने पीआरडी जवानों को लेकर कई बड़ी घोषणाए की. सीएम धामी ने कहा कि प्रांतीय रक्षक दल के 'स्थापना दिवस' पर आयोजित रैतिक परेड की सलामी ली. साथ ही सभी लोगों को PRD के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने इस दौरान पीआरडी के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने और ड्यूटी के दौरान जवान के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर उसे ड्यूटी पर ही माने जाने समेत कई घोषणाएं की.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी. वहीं दिवंगत PRD जवानों के आश्रितों को आर्थिक सहायता भी वितरित की. साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीआरडी जवानों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी. ड्यूटी के दौरान किसी जवान को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर ही माना जाएगा.

पीआरडी जवानों के उपचार अवधि में अधिकतम 6 माह तक मानदेय प्रदान किया जाएगा. सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, प्रशासन को आवश्यक सहयोग, सुरक्षा व्यवस्था और कई दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन निष्ठा के साथ कर रहे हैं. दंगों के दौरान ड्यूटी के समय पीआरडी जवान की मृत्यु होने पर परिवार को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है.

वहीं अति-संवेदनशील ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवान की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है. सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने पीआरडी जवानों के कल्याण एवं उनके हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं. करीब 10 सालों की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एकमुश्त सेवा-भत्ता दिया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पीआरडी जवानों ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्पर से कार्य किया है.

जिसमें पीआरडी जवानों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है. कहा कि पीआरडी जवानों ने चारधाम यात्रा के समय भी अपने धैर्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित किया है. जिसके लिए उन्होंने पीआरडी जवानों का आभार व्यक्त किया.

पढ़ें:

TAGGED:

PRD FOUNDATION DAY
DEHRADUN LATEST NEWS
UTTARAKHAND PRD FOUNDATION DAY
उत्तराखंड पीआरडी स्थापना दिवस
CM PUSHKAR SINGH DHAMI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.