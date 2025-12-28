सीएम धामी ने कालाढूंगी–कोटाबाग को दी सौगातें, करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास
सीएम धामी ने कोटाबाग क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. सीएम धामी ने इस मौके पर कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया.
रामनगर: विधानसभा कालाढूंगी के कोटाबाग क्षेत्र में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी ‘पहाड़ पंछ्याण’ महोत्सव 2025 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाढूंगी और जनपद नैनीताल के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी. मुख्यमंत्री ने महोत्सव के दौरान घोड़ा लाइब्रेरी ‘पहाड़ पंछ्याण’ महोत्सव 2025 के लिए 91 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही जनपद नैनीताल में पशु चिकित्सालय नैनीताल भवन के निर्माण को राज्य योजना के अंतर्गत मंजूरी दी गई.
गौर हो कि मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी–कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. विधानसभा कालाढूंगी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सड़क और पुल परियोजनाओं की घोषणा की गई. राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर से राजकीय इंटर कॉलेज लामाचौड़ होते हुए कालाढूंगी मुख्य मार्ग तक डीबीएम बी द्वारा सड़क चौड़ीकरण कार्य को मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 380.88 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति मिली. विकासखंड कोटाबाग के ग्राम वालाकोट (भाटलानी) स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का 104.56 लाख रुपये की लागत से लोकार्पण किया गया.
इसके अतिरिक्त निगम नल वाला मार्ग के पीसी द्वारा पुनर्निर्माण एवं शुभम के घर से सुरेश भट्ट के घर तक मार्ग के नव निर्माण हेतु 183.47 लाख रुपये का शिलान्यास किया गया. राज्य योजना के अंतर्गत कोटाबाग–रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम मार्ग पर निहाल नदी में 24 मीटर स्पान के आरसीसी सेतु के निर्माण के लिए 319.20 लाख रुपये का शिलान्यास हुआ. वहीं, हल्द्वानी ब्लॉक में आईटीआई क्रॉसिंग से रामपुर रोड तथा डॉ. सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के पास नहर कवरिंग के बाद मार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु 2374 लाख रुपये का शिलान्यास किया गया.
अन्य योजनाओं में विधानसभा कॉलोनी के रमणीक राम सिंह मुख्य मार्ग (13 लाख), ग्राम फूलचौड़ में मैन तुलसी विहार मार्ग (31.41 लाख), काठगोदाम 33/11 केवी उपकेंद्र एवं संबंधित लाइनें, हल्द्वानी जयपुर पेंडल और आईटीआई डहरिया में 33/11 केवी विद्युत परियोजनाएं तथा राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में चारदीवारी, बार्बेड वायर फेंसिंग और मैदान का समेकन (95.90 लाख) शामिल हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कृति और आधारभूत ढांचे को समान रूप से सशक्त करना है. उन्होंने संकल्प फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी जैसे आयोजन पहाड़ की लोकसंस्कृति और ज्ञान परंपरा को नई पहचान दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे इस नवाचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं. प्रधानमंत्री की प्रेरणा से राज्य में शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 30 नवंबर के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्राओं, यहां के सुंदर पहाड़ों, अच्छी धूप, अनुकूल मौसम और हाई-एल्टीट्यूड मैराथन जैसे आयोजनों का उल्लेख कर देश-दुनिया को उत्तराखंड की विशेषताओं से परिचित कराया.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वयं हरसिल पहुंचकर शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने, जिससे राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली. आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक शीतकाल में उत्तराखंड आ रहे हैं और राज्य इसके लिए पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल’ और ‘एक जिला, एक मेला’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा रहा है.
हाल ही में नैनीताल जिले में विंटर फेस्ट कार्निवल आयोजित किया गया और उत्तरकाशी सहित अन्य जिलों में भी ऐसे आयोजन हो रहे हैं, ताकि पर्यटन को 12 महीने सक्रिय रखा जा सके. उन्होंने कहा कि पहले शीतकाल में कारोबार ठप हो जाता था, लेकिन अब राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्षभर गति मिलेगी. वहीं, कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है. उत्तराखंड भाईचारे का राज्य है, लेकिन कानून तोड़ने या अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा.
