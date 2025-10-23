ETV Bharat / state

युवाओं से सीएम धामी ने किया सीधा संवाद, सवालों को सुने और दिए अपने जवाब

सीएम कैंप कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित, सीएम धामी ने युवाओं के सवालों का किया सामना, टिप्स के साथ दिए अपने जवाब

Youth Dialogue Program in Khatima
युवाओं से संवाद करते सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 23, 2025 at 9:54 PM IST

Updated : October 23, 2025 at 10:20 PM IST

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहियाहेड स्थित सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. कार्यक्रम में कई युवाओं ने सीएम धामी से सीधा संवाद किया. युवाओं ने स्टार्टअप शुरू करने की योजनाओं की जानकारी, आगामी भर्ती परीक्षा कार्यक्रम, पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षा समेत विभिन्न विषयों पर संवाद किया. वहीं, सीएम धामी ने भी बेहद सहज व सरल तरीके से युवाओं से संवाद कर उनकी सभी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों के उत्तर दिए. साथ ही युवाओं को आधुनिक भारत को आगे ले जाने का माध्यम बताया.

बता दें कि गुरुवार को अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोहियाहेड सीएम कैंप कार्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. इस मौके पर सीएम धामी ने स्थानीय युवाओं से संवाद कर विभिन्न विषयों पर वार्ता की. वहीं, युवा संवाद में पहुंचे युवाओं ने भी सीएम धामी से विभिन्न प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया.

सीएम धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम खास है. क्योंकि, मैं किसी औपचारिक कार्यक्रम में नहीं, बल्कि युवा मनों से सीधे संवाद करने आया हूं. उन्होंने कहा कि जब युवा ऊर्जा, उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरे हों तो माहौल अपने आप उत्साह से भर जाता है. उन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग अपना स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, नई-नई स्किल सीखना भी जारी रखिए.

उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा में कार्य किया है. मेरे इस अनुभव ने मुझे बताया है कि जिस देश के युवा ठान लें, वे अपने देश को शिखर पर ले जाना चाहते हैं, तो उस देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता.

Youth Dialogue Program in Khatima
सीएम धामी से संवाद करती युवती (फोटो सोर्स- Information Department)

वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारे युवा सजग एवं जागरूक है. आज दुनिया आशा और विश्वास की दृष्टि से भारत को देखती है. क्योंकि, भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है. भारत अपने सामर्थ्य से युवा है. भारत अपने सपनों और चिंतन से युवा है.

भारत ने हमेशा आधुनिकता को अपनाया: उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा आधुनिकता को अपनाया है और परिवर्तन को स्वीकार किया है. यही वजह है कि आज भारत से आने वाली आवाज दुनिया की दिशा तय कर रही है. उन्होंने कहा कि अक्सर मैं युवाओं के साथ अपने संवाद में उनसे कहता हूं कि सबसे पहले तय कीजिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं?

Youth Dialogue Program in Khatima
अपने सवाल पूछती युवती (फोटो सोर्स- Information Department)

यह जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर ही बने. आज के डिजिटल युग में अनगिनत अवसर हैं. डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप्स, एग्रीकल्चर टेक, पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, डिफेंस, फॉरेस्ट सर्विसेज, सोशल वर्क, और भी बहुत कुछ है. इसलिए स्किल सीखिए, लक्ष्य तय कीजिए और समयबद्ध योजना बनाइए.

सीएम धामी ने कहा कि मुझे मालूम है कि कई बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है. संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन इच्छाशक्ति होने पर पर्वत भी रास्ता दे देते हैं. सीएम धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड के हजारों युवा सेना, डिफेंस सेवा, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों, स्टार्टअप एवं नए व्यवसायों में बेहतरीन काम कर रहे हैं.

Youth Dialogue Program in Khatima
युवाओं के सवालों का जवाब देते सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

आज यहां मौजूद वे युवा जिन्होंने पिछले कुछ सालों में सरकारी नौकरियां हासिल की है या अन्य स्वरोजगार के काम शुरू किए हैं. यह इसका स्पष्ट प्रमाण है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत को आगामी 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है और इस ध्येय को पूरा करने में युवाओं की भूमिका अहम है.

Youth Dialogue Program in Khatima
युवती ने रखे अपने सवाल (फोटो सोर्स- Information Department)

सीएम धामी ने कहा कि मेरा मानना है कि ये 'युवा संवाद' भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. साथ ही कहा कि हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है.

Last Updated : October 23, 2025 at 10:20 PM IST

CM PUSHKAR DHAMI IN KHATIMA
YUVA SAMVAD IN LOHIAHEAD
खटीमा युवा संवाद कार्यक्रम
सीएम धामी युवाओं से संवाद
