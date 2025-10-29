ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में सीएम धामी, मिलम में ITBP के जवानों को परोसी जलेबी, जनता का जाना हाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के मिलम के सीमावर्ती क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की.

PITHORAGARH
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के मिलम के सीमावर्ती क्षेत्र में आईटीबीपी के जवानों से बातचीत की. (PHOTO- @pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 29, 2025 at 1:25 PM IST

मिलम/पिथौरागढ़: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ में हैं. 28 अक्टूबर दोपहर बाद पिथौरागढ़ पहुंचे सीएम धामी ने 29 अक्टूबर को मुनस्यारी का दौरा किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र मिलम में आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की. सीएम धामी ने आईटीबीपी कैंप में जवानों को जलेबी परोसी और उनसे बातचीत भी की. सीएम धामी ने आईटीबीपी जवानों के साथ मिलकर 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया.

सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया के 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने बताया, पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ सीमांत गांव मिलम में आईटीबीपी के वीर जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की. दुर्गम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित हमारे जवानों की प्रतिबद्धता और सीमांत क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्रेरणादायक है. इस दौरान जवानों के साथ बात कर राष्ट्र के प्रति उनके सेवा भाव और समर्पण को नमन किया.

उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज गति से जारी हैं.

सीएम धामी ने कहा कि, आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदि कैलाश, गुंजी क्षेत्र, माना क्षेत्र, हर्षिल का दौरा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं. वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सारे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया है. उन्होंने सिर्फ दौरा ही नहीं किया, बल्कि इन क्षेत्रों में कार्यरत हमारे सैन्यकर्मियों, आईटीबीपी समेत हमारे अर्धसैनिक बलों और सभी सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी काम किया और इतना ही नहीं, आपने उनकी होली या दिवाली का जश्न भी देखा होगा. इस बार वे नौसेना के साथ थे. कभी वे सीमा क्षेत्र में होते हैं, कभी किसी और क्षेत्र में. उनका हर कार्य भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से होता है, और उन्होंने इस क्षेत्र के हमारे ग्रामीणों का भी मनोबल बढ़ाया है.

