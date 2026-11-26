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सीएम धामी ने किया पवाणी गांव का निरीक्षण, प्रभावितों से की मुलाकात, हरसंभव मदद का दिया भरोसा

सीएम धामी ने किया पवाणी गांव का निरीक्षण ( PHOTO-ETV Bharat )

वहीं इससे पूर्व जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने भी पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल और ब्लॉक प्रमुख रणदेव राणा के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. प्रशासन की ओर से उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.