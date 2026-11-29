ETV Bharat / state

सीएम धामी ने किया 'विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2026' का शुभारंभ, हिमालयन इंस्टीट्यूट को ₹1 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ( Photo-ETV Bharat )

मुख्यमंत्री धामी ने सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए आयोजन से जुड़ी हिमालयन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित सभी संस्थाओं और आयोजकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन वेस्टइंडीज से ऑस्ट्रेलिया तक, गुजरात से पूर्वोत्तर तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक विभिन्न क्षेत्रों को एक साझा मंच पर जोड़ रहा है.