खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सौगात, सीएम धामी ने लोकार्पण कर गिनाए फायदे

महाराणा प्रताप बस स्टेशन खटीमा का लोकार्पण, 11 करोड़ 27 लाख की लागत से तैयार हुआ है बस अड्डा

KHATIMA BUS TERMINAL
खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सौगात (फोटो- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 14, 2026 at 3:01 PM IST

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोगों को हाईटेक बस अड्डे की सौगात दी. उन्होंने करीब 11 करोड़ 27 लाख की लागत से बने बस अड्डे का लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बचपन से उनकी इच्छा थी कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा हो. क्योंकि, बस अड्डे की परेशानियों को उन्होंने बचपन से देखा था. इसलिए प्रदेश का मुख्य सेवक बनने के बाद हाईटेक बस अड्डे के निर्माण के सपने को उन्होंने आज साकार किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार यानी 14 जनवरी को खटीमा में 11 करोड़ 27 लाख की लागत से निर्मित महाराणा प्रताप बस स्टेशन का लोकार्पण किया. इस अवसर पर नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी सीएम धामी के साथ बस अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सुविधा मिल गई है. अब जनता को बस को पकड़ने और आवाजाही में सहूलियत मिलेगी.

खटीमा बस अड्डे का नाम क्यों रखा गया महाराणा प्रताप बस स्टेशन? सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बस अड्डे का नाम वीर महाराणा प्रताप के नाम से रखने की पूर्व में घोषणा की थी. ताकि, युवा पीढ़ी वीर महाराणा प्रताप के नाम को स्मरण रख उनके साहस और शौर्य पराक्रम से परिचित हो सके. उन्होंने खटीमा की जनता को आश्वस्त किया कि वो खटीमा के विकास को लेकर कोई कमी नहीं आने देंगे.

सरकार के ऐतिहासिक फैसलों से कांग्रेसियों की उड़ी है नींद: इस अवसर पर सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता समेत सरकार के बड़े फैसलों से आमजन को फिर रूबरू कराया. उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के बड़े एवं ऐतिहासिक फैसलों से कांग्रेस के लोगों की नींद उड़ी हुई है.

high tech bus terminal in Khatima
महाराणा प्रताप बस स्टेशन खटीमा का लोकार्पण (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगाएगी जीत की हैट्रिक: कांग्रेस की बौखलाहट जता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में हैट्रिक करने जा रही है. नकल विरोधी कानून के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रदेश में बीते चार सालों में सरकार ने रिकॉर्ड 27 हजार युवाओं को रोजगार देने का काम किया है.

डबल इंजन की सरकार विकास को लेकर आगे चल रही है. प्रदेश की सरकार का साफ संकल्प है कि सरकार आने वाले पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देगी. प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा. जिसके लिए प्रदेश सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है. देवभूमि में देवत्व को हरगिज भी खराब नहीं होने दिया जाएगा. इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेश के विकास कार्यों को भी जनता के समक्ष रखा.

महाराणा प्रताप बस स्टेशन खटीमा
खटीमा बस अड्डे का लोकार्पण
MAHARANA PRATAP BUS STATION KHATIMA
CM DHAMI INAGURATE BUS STAND
KHATIMA BUS TERMINAL

