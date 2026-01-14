ETV Bharat / state

खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सौगात, सीएम धामी ने लोकार्पण कर गिनाए फायदे

खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सौगात ( फोटो- ETV Bharat )

खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के लोगों को हाईटेक बस अड्डे की सौगात दी. उन्होंने करीब 11 करोड़ 27 लाख की लागत से बने बस अड्डे का लोकार्पण किया. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बचपन से उनकी इच्छा थी कि खटीमा में एक हाईटेक बस अड्डा हो. क्योंकि, बस अड्डे की परेशानियों को उन्होंने बचपन से देखा था. इसलिए प्रदेश का मुख्य सेवक बनने के बाद हाईटेक बस अड्डे के निर्माण के सपने को उन्होंने आज साकार किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार यानी 14 जनवरी को खटीमा में 11 करोड़ 27 लाख की लागत से निर्मित महाराणा प्रताप बस स्टेशन का लोकार्पण किया. इस अवसर पर नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट भी सीएम धामी के साथ बस अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति के पावन दिन पर खटीमा की जनता को हाईटेक बस अड्डे की सुविधा मिल गई है. अब जनता को बस को पकड़ने और आवाजाही में सहूलियत मिलेगी. खटीमा बस अड्डे का नाम क्यों रखा गया महाराणा प्रताप बस स्टेशन? सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने बस अड्डे का नाम वीर महाराणा प्रताप के नाम से रखने की पूर्व में घोषणा की थी. ताकि, युवा पीढ़ी वीर महाराणा प्रताप के नाम को स्मरण रख उनके साहस और शौर्य पराक्रम से परिचित हो सके. उन्होंने खटीमा की जनता को आश्वस्त किया कि वो खटीमा के विकास को लेकर कोई कमी नहीं आने देंगे.