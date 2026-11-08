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सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की

सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं ( Photo-@pushkardhami )

सीएम धामी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि मां लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की कृपा से दीपावली का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का प्रकाश लेकर आए. दीपों की दिव्य आभा से हर घर-आंगन रोशन हो तथा प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता का उजाला समाज के प्रत्येक कोने तक पहुंचे.