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सीएम धामी का बड़ा ऐलान, बीजेपी निकालेगी लोकतंत्र बचाओ यात्रा, कांग्रेस को देगी जवाब

सीएम धामी का बड़ा ऐलान ( ETV Bharat )

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 22 अक्टूबर गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में करीब 60 साल तक शासन किया है, लेकिन आज वही पार्टी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है.

मुख्यमंत्री धामी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों को लेकर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, उसी चुनाव आयोग के तहत हुए चुनावों में कांग्रेस को जीत भी मिली है.