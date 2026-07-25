ETV Bharat / state

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथन को दिखायी हरी झंडी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि.

DEHRADUN KARGIL VIJAY DIWAS
सीएम धामी ने मैराथन को दिखायी हरी झंडी (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 10:26 AM IST

|

Updated : July 25, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य स्थल, चीड़बाग, गढ़ीकैंट, देहरादून में आयोजित ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. साथ ही सीएम धामी ने कहा कि देश सदैव वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान को याद करता रहेगा और देश उनके बलिदान का ऋणी रहेगा.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. साथ ही सीएम धामी ने शहीदों को शौर्य स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ‘रन फॉर कारगिल हीरोज’ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मैराथन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है. साल 1999 में भारतीय वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा की और विश्व के समक्ष भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय दिया.

उन्होंने कहा कि देश सदैव अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है. प्रदेश के अनेक वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में अपने अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है. राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा उनके सम्मान और हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है.

उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान दें तथा देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें. इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी व बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक, युवा, मातृशक्ति और अनेक गणमान्य मौजूद रहे.

Last Updated : July 25, 2026 at 11:49 AM IST

TAGGED:

कारगिल विजय दिवस
KARGIL VIJAY DIWAS
सीएम पुष्कर सिंह धामी
CM PUSHKAR SINGH DHAMI
DEHRADUN KARGIL VIJAY DIWAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.