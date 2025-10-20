ETV Bharat / state

सीएम धामी ने स्थानीय दुकानों से दीपावली की खरीदारी, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की अपील

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर देहरादून के चकराता रोड की स्थानीय दुकानों से मिट्टी के दीये, बर्तन एवं अन्य पारंपरिक स्वदेशी सामानों की खरीदारी की. इस अवसर पर सीएम धामी ने स्थानीय दुकानदारों, कुम्हारों और हस्तशिल्पकारों से बातचीत भी की. साथ ही उन्हें पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली की खरीदारी के दौरान डिजिटल भुगतान के माध्यम से सामान खरीदा और आम जनता से भी आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों और स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करें, जिससे छोटे व्यवसायियों, कारीगरों और स्वावलंबी भारत के संकल्प को मजबूती मिल सके.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दीप पर्व प्रकाश और समृद्धि का प्रतीक है. इस शुभ अवसर पर हमें अपने देश के कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए. स्वदेशी उत्पादों की खरीद न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखती है, बल्कि ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को भी सशक्त बनाती है.

दीपावली की खरीदारी के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने चकराता रोड पर स्थित दुकानदारों से खुलकर बातचीत भी की. दुकानदारों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस साल जीएसटी की कम दरों के कारण सामान सस्ता हुआ है, जिससे बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रही है.