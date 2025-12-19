सीएम धामी ने थाने में मारी रेड! ड्यूटी से गायब मिले कोतवाल, तुरंत लिया बड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अचानक से डालनवाला कोतवाली पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया. सीएम धामी को वहां कई खामियां मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 19, 2025 at 7:08 PM IST|
Updated : December 19, 2025 at 7:21 PM IST
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में डालनवाला कोतवाली का औचक निरीक्षण किया. इस डालनवाला कोतवाली के कोतवाल अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गाए. सीएम धामी ने तत्काल कोतवाल को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील दायित्वों में किसी भी स्तर की लापरवाही अक्षम्य अपराध है और ऐसे मामलों में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी, दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करने के बाद अचानक डालनवाला कोतवाली पहुंच गए, जहां सीएम ने पूरी कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया.
मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आई. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशन में आए कई शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील… pic.twitter.com/2pQBbb2L3M— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 19, 2025
उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को औपचारिकता नहीं बल्कि उत्तरदायित्व समझकर दर्ज किया जाए. उनका तत्काल, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला हेल्प डेस्क पर भी पहुंचे. सीएम धामी ने वहां मौजूद महिला फरियादियों से बातचीत कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली. उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई को अनिवार्य बताते हुए किसी भी प्रकार की ढिलाई पर सख़्त कार्रवाई की चेतावनी दी.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, इस दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर करने के दिए निर्देश।#Dehradun#Uttarakhand pic.twitter.com/qzQiRzIZMr— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) December 19, 2025
सीएम ने एफआईआर रजिस्टर का विस्तृत निरीक्षण करते हुए दर्ज मामलों पर की गई कार्रवाई, फॉलोअप की स्थिति व लंबित प्रकरणों की जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने ड्यूटी रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर का भी निरीक्षण कर कर्मियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने थाने में स्थित कारागार में गंदगी और अव्यवस्था पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की और तत्काल समुचित साफ-सफाई एवं मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस थाने की स्थिति ही शासन-प्रशासन की कार्य संस्कृति को दर्शाती है. यही नहीं सीएम ने वाहन जांच अभियान, वेरिफिकेशन ड्राइव और अपराध नियंत्रण को लेकर चल रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इन अभियानों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
साथ ही सीएम धामी ने क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था पर गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख़्त शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है. जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.
पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जनहित में सख़्त से सख़्त कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून तत्काल पुलिस स्टेशन पहुंचे और मौके पर स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की.
पढ़ें---