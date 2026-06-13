ETV Bharat / state

मिटने लगी दूरियां! अरविंद पांडे के साथ सीएम ने की बोटिंग, कयासों पर लगा ब्रेक

अरविंद पांडे के साथ सीएम ने की बोटिंग ( फोटो सोर्स: @TheArvindPandey )