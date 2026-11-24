ETV Bharat / state

बनबसा में सीएम धामी ने दी 54 योजनाओं की सौगात, 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा

बनबसा में सीएम धामी का भव्य स्वागत करते कार्यकर्ता ( Photo-ETV Bharat )

खटीमा: बनबसा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा कर उत्तराखंड की राजनीति गरमा दी है. यहां सीएम धामी ने आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में 21 योजनाओं का लोकार्पण और 33 का शिलान्यास करते हुए कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाएगी. वहीं मुख्यमंत्री ने बनबसा में विकास कार्यों की झड़ी लगाते हुए बड़ा सियासी बयान दिया है.

उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के साथ चुनावी जीत का भी बड़ा दावा कर दिया है. चंपावत विधानसभा के बनबसा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने 54 विकास योजनाओं की सौगात देते हुए 21 योजनाओं का लोकार्पण और 33 योजनाओं का शिलान्यास किया. वहीं विभिन्न सर्वे में भाजपा की सरकार बनने के संकेतों पर मुख्यमंत्री ने आभार जताते हुए कहा कि वह जनता के बीच अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे.