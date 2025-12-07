बागेश्वर में सीएम धामी की मॉर्निक वॉक, बच्चों के साथ खेला बैडमिंटन, लोगों से की मुलाकात
सीएम धामी बागेश्वर के दो दिवसीय दौरे पर हैं.
देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर दौरे पर हैं. आज बागेश्वर में सीएम धामी मॉर्निग वॉक पर निकले. इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की. इसके बाद सीएम धामी सरयू नदी के किनारे पहुंचे. जहां सीएम धामी ने विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान स्थानीय नागरिकों से भी सीएम ने मुलाकात की. सीएम ने सबी से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया.
इसके बाद सीएम धामी इसके इंडोर स्टेडियम पहुंचे. जहां उन्होंने नवोदित खिलाड़ियों के साथ बैडमिंटन खेला. सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. साथ ही युवा खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के विषय में भी जानकारी ली.
इस दौरान सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा ताकि उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें, ऐसी उनकी सरकार की कोशिश है.
इससे पहले सीएम धामी ने बागेश्वर दौरे के पहले दिन गरुड़–बैजनाथ में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जहां सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं तथा विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के सुझावों को राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए आश्वस्त किया कि इन्हें आगामी योजनाओं और नीतियों में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा विभिन्न संगठन और एसोसिएशन समाज को नई दिशा देने वाले हैं. सरकार व जनता के बीच सशक्त सेतु का कार्य कर सकते हैं.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने एप्पल मिशन में सब्सिडी, होमस्टे योजना, कीवी एवं एप्पल मिशन की प्रगति को संतोषजनक बताया. उन्होंने कहा ये योजनाएं रोजगार व स्वरोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने कहा सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जनपद के प्रमुख स्थान हेली सेवा से जोड़ा जाये. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना भी उनका उद्देश्य है.
सीएम धामी ने इकोलॉजी–इकोनॉमी–टेक्नोलॉजी के समन्वय को राज्य के विकास की गति बढ़ाने का आधार बताया. मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड की वेशभूषा और संस्कृति को निरंतर वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित किया जा रहा है. मानसखंड–केदारखंड सहित सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार से राज्य में पर्यटन के नए आयाम स्थापित हुए हैं. इसके बाद सीएम धामी ने पर्यटक आवास गृह बैजनाथ में आयोजित मंथन एवं संवाद कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की