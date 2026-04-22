बदरीनाथ पहुंचे सीएम धामी, कपाटोद्घाटन के बनेंगे साक्षी, जानिये धाम में क्या हैं तैयारियां
सीएम धामी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बदरीनाथ पहुंचे हैं. दोनों ही नेताओं का धाम में भव्य स्वागत हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 22, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 6:10 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के प्रसिद्ध धाम बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. कपाट खुलने से एक दिन पूर्व बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत बदरीनाथ पहुंचे. मुख्यमंत्री धामी कपाट खुलने के बाद भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगे. उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज हेलीकॉप्टर से बदरीनाथ धाम पहुंचे. जहां हेलीपैड पर जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग/सीईओ बीकेटीसी विशाल मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने उनका स्वागत किया.इस अवसर पर बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती, राज्य मंत्री हरक सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष किशोर पंवार, राजेश मेहता, अमित सती और प्रवेश डिमरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया.
LIVE: श्री बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों एवं अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) April 22, 2026
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बदरीनाथ धाम पहुंचने के बाद सीएम धामी ने बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों एवं अन्य व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की. सीएम धामी ने बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत किये जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा. सीएम धामी ने कहा बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव बदरीनाथ धाम में कपाट खुलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. कपाटोद्घाटन के लिए बदरीनाथ धाम को लगभग 20 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है. कल सुबह 6:15 पर भगवान बदरी विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे. 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे.
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