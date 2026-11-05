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दिवाली से पहले उत्तराखंड के कर्मचारियों को तोहफा, DA बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया

दिवाली से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा ( PHOTO- ETV Bharat )

बता दें कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 1 जुलाई, 2026 से 63 प्रतिशत किया है. इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है.