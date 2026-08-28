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रक्षाबंधन पर राज्यपाल और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा- सशक्त महिला के बिना समृद्ध उत्तराखंड की कल्पना नहीं

सीएम धामी को राखी बांधती महिलाएं ( Photo-ETV Bharat )