4 साल बेमिसाल धामी सरकार, हरिद्वार में बीजेपी का मेगा शो, जानिये क्या बोले सीएम

सीएम धामी हरिद्वार दौरा ( फोटो सोर्स: @ukcmo )

हरिद्वार: आज उत्तराखंड की धामी सरकार को चार साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर हरिद्वार में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में हरिद्वार में धामी सरकार के चार साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, अमित शाह की कुशल रणनीति, अद्वितीय संगठन कौशल और प्रभावी मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि वर्ष 2022 में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता ने सभी पुराने मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है. सीएम धामी ने कहा वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से ₹3,56,000 करोड़ के निवेश समझौते हुए थे. हमें गर्व है कि पिछले वर्ष केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ₹1,00,000 करोड़ के निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त हुई है. “देवभूमि उत्तराखण्ड आगमन पर दृढ़ संकल्प के धनी, अटूट प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति, आधुनिक भारत के लौह पुरुष केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से मुख्य सेवक के रूप में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ.