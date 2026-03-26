उत्तराखंड में दुर्गा अष्टमी पर कन्याओं का पूजन, सीएम धामी ने पैर पखारकर लिया आशीर्वाद
देहरादून में सीएम धामी ने कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद, हल्द्वानी नगर निगम में स्वच्छता कर्मियों की 150 कन्याओं को कराया गया भोजन
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 26, 2026 at 4:02 PM IST
देहरादून/हल्द्वानी/रामनगर: पूरे देशभर के साथ ही उत्तराखंड में भी चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और रामनवमी के मौके पर कन्याओं का पूजन किया जा रहा है. देहरादून मुख्यमंत्री आवास में भी सीएम धामी ने कन्या पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. उधर, हल्द्वानी में स्वच्छता कर्मियों यानी पर्यावरण मित्रों की 150 कन्याओं के लिए कन्या भोज का आयोजन किया.
सीएम धामी ने पखारे कन्याओं के पैर: रामनवमी के अवसर पर सीएम आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन कर देवी स्वरूपा बालिकाओं का सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार कन्याओं के पैर पखारे, फिर उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया.
वहीं, सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का संपूर्ण जीवन चरित्र हमें कर्तव्यनिष्ठा के साथ सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की हमेशा प्रेरणा देता है. प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि सभी का जीवन सुख, समृद्धि एवं खुशहाली से परिपूर्ण हो, प्रदेश भी लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे.
रामनवमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कन्या पूजन कर देवी स्वरूपा बालिकाओं का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार कन्याओं को भोजन कराया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) March 26, 2026
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने… pic.twitter.com/B0AV5301n5
"रामनवमी का पर्व मर्यादा, आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रति हमारी आस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करता है. कन्या पूजन हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का अहम अंग है, जो नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
हल्द्वानी नगर निगम में 150 कन्याओं को कराया गया भोजन: हल्द्वानी नगर निगम में चैत्र नवरात्र के अवसर पर स्वच्छता कर्मियों यानी पर्यावरण मित्रों की कन्याओं के लिए कन्या भोज का आयोजन किया गया. इस दौरान करीब 150 कन्याओं को भोजन कराया गया और उनसे नगर, प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की गई. मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने इसे आस्था और सेवा का प्रतीक बताया.
नगर निगम परिसर में विधि-विधान से माता रानी का पूजन और हवन किया गया. इसके बाद कन्याओं को सम्मानपूर्वक बैठाकर भोजन कराया गया और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया गया. मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बताया कि यह उनका मेयर बनने के बाद दूसरा अवसर है, जब उन्होंने चैत्र नवरात्र में इस प्रकार का आयोजन किया है.
उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्रों की कन्याओं को भोजन कराना ही सच्ची सेवा और माता रानी के प्रति आस्था का प्रतीक है. इस मौके पर मौजूद स्वच्छता कर्मियों और कन्याओं की माताएं भी भावुक नजर आईं. उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा इस तरह का आयोजन यह दर्शाता है कि प्रशासन उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है.
उनके अनुसार यह आयोजन उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. वहीं, राहत मसीह ने कहा कि इस तरह का कन्या भोज सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देता है. उन्होंने नगर निगम और महापौर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पहल से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और सभी वर्गों के बीच सम्मान और अपनापन बढ़ता है.
रामनगर में भ्रमण पर निकला मां गिरिजा का डोला, भक्तिमय माहौल से गूंजा: रामनगर में अष्टमी और नवमी के मौके पर धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक विरासत का समागम देखने को मिला. जहां पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति रामनगर ने 11वें विशाल जागरण का भव्य आयोजन किया, जिसके तहत आज सुबह मां गिरिजा ज्योत यात्रा निकाली गई. यह यात्रा पैड़पड़ाव रामनगर से शुरू होकर मां गिरिजा देवी धाम के लिए रवाना हुई.
इसके बाद विधि-विधान के साथ ज्योत प्रज्वलित कर वापस कार्यक्रम स्थल लाई गई. ज्योत यात्रा के दौरान मां गिरिजा देवी की भव्य झांकियां, डोला और ज्योत के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों भरतपुरी, टेड़ा रोड, पंपापुरी और अन्य इलाकों में शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए.
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