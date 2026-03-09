ETV Bharat / state

उत्तराखंड में चुनावी साल में जेंडर बजट पर विशेष फोकस, 2,730.70 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी

गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र में सीएम धामी ने पेश किया 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट, जेंडर बजट के लिए 19,692.02 करोड़ रुपए का प्रावधान

Uttarakhand Assembly Budget Session 2026
उत्तराखंड बजट 2026 (फोटो- ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 5:07 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 6:02 PM IST

देहरादून: गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है. यह बजट आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. क्योंकि, इस बजट में महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है.

दरअसल, उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दे रही है. जिसके तहत प्रदेश में तमाम योजनाएं संचालित कर रही है. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने आगामी वित्तीय 2026-27 के आय व्ययक में जेंडर बजट पर विशेष फोकस किया है. खास बात ये है कि पिछले वर्तमान वित्तीय वर्ष के मुकाबले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जेंडर बजट में 2,730.70 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की है.

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेंडर बजट में 16,961.32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था. जबकि, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए जेंडर बजटिंग में 19,692.02 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है. यानी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 2,730.70 करोड़ अधिक बजट का प्रावधान किया गया है. महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रदेश में संचालित तमाम योजनाओं इस बजट को खर्च किया जाएगा.

सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत 6 महीने से 6 साल के करीब 7 लाख 33 हजार लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के लिए समग्र रूप से करीब 598.33 करोड़ (पांच सौ अठानब्बे करोड़ तैंतीस लाख) रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है.

महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार पर फोकस: महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और ज्यादा सुधार करने एवं पोषण संबंधी जागरूकता जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए समग्र रूप से करीब 149.45 करोड़ रुपए (एक सौ उन्चास करोड़ पैंतालीस लाख) के बजट का प्रावधान किया गया है.

राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना के लिए समग्र रूप से करीब 14.13 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास भवन (फोटो- ETV Bharat)

इसके अलावा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 15 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13 करोड़ 44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. इसी तरह मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि के लिए 8 करोड़ रुपए और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान के रूप में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

