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भारत की सेना आज बन गई है आत्मनिर्भर, जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम- सीएम धामी

'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम, सीएम धामी बोले- चार दिन में घुटनों पर आया पाकिस्तान

Sainya Dham Uttarakhand
पूर्व सैनिकों से मिलते सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 11, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: 'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर उत्तराखंड सैनिक कल्याण विभाग की ओर से देहरादून स्थित दून सैनिक इंस्टीट्यूट में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. ऑपरेशन सिंदूर-शौर्य, सम्मान और वीरता का एक साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों का आभार जताया.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई को निर्णायक अंजाम दिया गया. साथ ही सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन, भारत देश पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकत है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में बने सैन्य धाम को जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा.

22 अप्रैल 2025 को हुआ था आतंकी हमला: दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ था. उस दौरान आतंकियों ने धर्म और जाति पूछकर 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी. जिसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लॉन्च किया. इस ऑपरेशन के तहत 7 मई 2025 को जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के ठिकानों को निशाना बनाया गया.

भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत आतंकियों के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद: खास बात ये है कि 7 मई 2025 को रात 1:05 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और मात्र 25 मिनट यानी रात 1:30 बजे आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया था. इस ऑपरेशन में भारत के तीनों सेनाओं ने अपने अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का परिचय दिया था.

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'ऑपरेशन सिंदूर' के एक साल पूरे होने पर कार्यक्रम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

सीएम धामी ने कही ये बात: वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही सैनिकों और उनके परिजनों समेत उनकी पुरानी मांगों को पूरा किया है. सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने और उनको मोटिवेट करने के लिए पीएम, तीज त्योहारों पर सेना के बीच जाते रहे हैं.

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निर्माणाधीन सैन्य धाम (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ऑपरेशन सिंदूर को आज एक साल का वक्त पूरा हो गया है. ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का परिचय दिया. जिसके चलते पाकिस्तान को चार दिन में घुटनों के बल आने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान तहस नहस हो गया.

"जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में जिस तरह से बहन बेटियों की सिंदूर के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनको करारा जवाब देने के साथ ही आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया. भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना बन गई है. भारत आज 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहा है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

जल्द जनता को समर्पित होगा सैन्य धाम: बड़े-बड़े रक्षा के उपकरण आज भारत देश बन रहा है, जिस शक्ति को पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा. वर्तमान समय में रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भारत देश के टॉप सूची में शामिल हो गया है. इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि जल्द से जल्द सैन्य धाम को जनता को समर्पित किया जाएगा.

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