राहुल गांधी के दौरे पर बोले सीएम धामी, 'चुनाव का समय है, आना जाना तो लगा रहेगा'
आगामी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे राहुल गांधी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कसा तंज, कहा- चुनाव के समय आना जाना तो लगा रहेगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 10, 2026 at 7:05 PM IST
देहरादून: देशभर में कथित पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान चला रही है. ताकि, देशभर के युवाओं की आवाज को उठाया जा सके. इसी कड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे में वे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे.
वहीं, राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है. इसी कड़ी सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का उत्तराखंड आना जाना लगा रहेगा. जबकि, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस साढ़े चार साल बाद आती है और मेहमानबाजी करके चली जाती है.
दमखम से तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस: बता दें कि उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके मद्देनजर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस दमखम से तैयारी में जुटी हुई है. इसके साथ ही आगामी चुनाव से पहले इस चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौर भी शुरू हो गए हैं.
छात्रों की गूंज सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी: जहां एक ओर कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन उत्तराखंड दौरे पर आए थे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरा कर वापस लौटे हैं. इसके बाद 17 जुलाई को राहुल गांधी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. जो छात्रों की गूंज सम्मेलन में शामिल होंगे.
सीएम पुष्कर धामी ने कसा तंज: राहुल गांधी के आगामी प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस जहां तैयारियों में जुटी है, तो बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है. राहुल गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के समय आना जाना तो लगा रहेगा है. जहां तक पेपर लीक की बात है, वो तो कांग्रेस की सरकार में भी होता था.
"पेपर लीक तो कांग्रेस सरकार के समय भी होता था, लेकिन ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है. ये सवाल तो कांग्रेस को खुद से और अपने पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए. चुनाव के समय आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन अगर चुनाव से पहले आए होते, तो गंभीरता की बात होती. ऐसे में अब कांग्रेस के नेता इस चुनावी दौर में कई बार आएंगे, ऐसे में ये सामान्य बात है."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने भी कांग्रेस को घेरा? वहीं, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 'कांग्रेस साढ़े चार साल बाद किसी भी राज्य में आती है, और मेहमानबाजी करके चली जाती है. ऐसे में कांग्रेस को न ही नीट से मतलब है और न ही बच्चों से मतलब है. उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है.'
उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल विरोधी कानून भी बनाया है, जिसके चलते युवाओं का चयन पारदर्शी तरीके से होता है. वर्तमान समय तक 34 हजार युवाओं की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. ऐसे में कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए कि उत्तराखंड में पारदर्शी नियुक्तियां हो रही है और अच्छे बच्चों का चयन हो रहा है.
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