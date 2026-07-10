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राहुल गांधी के दौरे पर बोले सीएम धामी, 'चुनाव का समय है, आना जाना तो लगा रहेगा'

देहरादून: देशभर में कथित पेपर लीक मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस राष्ट्रव्यापी 'छात्रों की गूंज' अभियान चला रही है. ताकि, देशभर के युवाओं की आवाज को उठाया जा सके. इसी कड़ी कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे में वे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे.

वहीं, राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कसती नजर आ रही है. इसी कड़ी सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं का उत्तराखंड आना जाना लगा रहेगा. जबकि, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस साढ़े चार साल बाद आती है और मेहमानबाजी करके चली जाती है.

दमखम से तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस: बता दें कि उत्तराखंड में आगामी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके मद्देनजर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस दमखम से तैयारी में जुटी हुई है. इसके साथ ही आगामी चुनाव से पहले इस चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के दौर भी शुरू हो गए हैं.

छात्रों की गूंज सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी: जहां एक ओर कुछ समय पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन उत्तराखंड दौरे पर आए थे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन भी शुक्रवार को दो दिवसीय दौरा कर वापस लौटे हैं. इसके बाद 17 जुलाई को राहुल गांधी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं. जो छात्रों की गूंज सम्मेलन में शामिल होंगे.