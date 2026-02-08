कोटद्वार 'मोहम्मद' दीपक विवाद पर सीएम धामी बोले- देवभूमि की पहचान से भी समझौता कर सकती है कांग्रेस
सीएम पुष्कर धामी ने कोटद्वार बाबा विवाद और 'मोहम्मद' दीपक के मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है.
Published : February 8, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 10:44 PM IST
देहरादून: कोटद्वार बाबा विवाद और 'मोहम्मद' दीपक का मुद्दा अभी भी छाया हुआ है. इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक दीपक को अपना समर्थन दे चुके हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में कहा कि 'नाम के आगे मोहम्मद लगा दो अच्छे लगते हैं. महात्मा गांधी ने कहा था पूरा भारत ने एक दिन इनसे मुक्त हो जाएगा. इससे उनका कोई सरोकार नहीं है. क्योंकि, उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहनों, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन नरक बना देते हैं. उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं. ऐसे लोग भी उनको तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए अच्छे लगते हैं.'
सीएम पुष्कर धामी ने कोटद्वार के 'मोहम्मद' दीपक विवाद का जिक्र करते कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि 'अभी एक मामला सामने आया था. अपने नाम के आगे जिसको जो करना है, वो करो. सब स्वतंत्र है, इसमें राजनीति क्यों करनी है. वो कहते हैं मोहम्मद लगा दो, अच्छे लगते हैं.'
कांग्रेस अपने वोटबैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और देवभूमि की पहचान से भी समझौता कर सकती है। ऐसी ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे। pic.twitter.com/dxjfmqwoTB— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 8, 2026
सीएम धामी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि 'उनके समर्थन में कांग्रेस के युवराज (राहुल गांधी) जो न तो आगे सोचते हैं, न ही पीछे सोचते हैं. हर जगह कूदते हैं. ट्वीट करके सारे कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं. ये लोग हमें अपने धर्म से एकजुट हो रहे हैं. यह पार्टी वही काम कर रही है, जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है.'
"कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. वो देवभूमि की पहचान से भी समझौता कर सकती है. ऐसी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
क्या था कोटद्वार बाबा विवाद? दरअसल, पौड़ी जिले के कोटद्वार में कई सालों से कपड़े की दुकान चल रहा मुस्लिम कारोबारी ने अपने दुकान का नाम 'बाबा' रखा था, लेकिन 26 जनवरी को मामला तब बिगड़ा, जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता दुकान में आ धमके. जहां उन्होंने दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया.
इसी दौरान पास ही जिम संचालक दीपक कुमार ने जबरन दुकान का नाम बदले जाने पर अपना विरोध जताया और बुजुर्ग दुकान स्वामी के पक्ष में खड़े हो गए. इसी बीच जब बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जब उनसे नाम पूछा था तो उन्होंने अपना नाम 'मोहम्मद' दीपक बताया. इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दीपक कुमार का समर्थन कर चुके हैं.
