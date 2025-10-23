भैया दूज पर खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सुनी लोगों की समस्याएं
भैया दूज पर्व पर सीएम धामी खटीमा पहुंचे, यहां हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.
खटीमा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को केदारनाथ से सीधे अपने गृह गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे. हर वर्ष की भांति भैया दूज पर्व पर खटीमा पहुंचे सीएम धामी का लोहियाहेड हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व आमजन ने स्वागत किया. इस अवसर पर सीएम ने हेलीपैड पर पहुंचे जनप्रतिनिधि जिला स्तरीय अधिकारी व आमजन से मुलाकात की. इसके उपरांत सीएम कार के माध्यम से अपने निज आवास नगरा तराई रवाना हो गए.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड पर जनता से मुलाकात की व उनकी समस्याएं भी सुनी व समस्याओं का समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए. इसके बाद सीएम हेलीपैड से सीधे अपने निज आवास नगरा तराई रवाना हुए. जहां सीएम धामी ने परिजनों के साथ भईया दूज पर्व मनाया.
काशीपुर में भी धूमधाम से मनाया गया पर्व: काशीपुर में भैया दूज के पर्व पर बहनों ने भाईयों के माथे पर तिलक कर लंबी उम्र और उनके स्वस्थ रहने की कामना की. वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार और पैसे देकर बहनों के हमेशा खुश रहने की कामना की. दूर दराज के शहरों से आई बहनों ने भाईयों को तिलक किया और मिठाई भेंट किया. प्रत्येक वर्ष दीपावली के बाद गोवर्धन और भैया दूज का पर्व मनाने का विधान है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर पहुंचे थे.
यमुना लंबे समय से अपने भाई के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी. भाई को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुईं और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया. उन्होंने उन्हें स्नान कराया, भोजन परोसा और उनकी दीर्घायु के लिए व्रत रखा. यमराज अपनी बहन की भक्ति और स्नेह से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी यमुना को वरदान दिया कि जो भी भाई-बहन इस दिन साथ में यमुना में स्नान करेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और उनके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी. तब से ही इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर तिलक करवाते हैं और उपहार देकर उनका सम्मान करते हैं.
वहीं अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण नरकासुर का वध करके भाई दूज के दिन ही वापस द्वारका लौटे थे. ऐसे में उनकी बहन सुभद्रा ने अपने भाई का स्वागत फल, फूल, मिठाई, और दीयों को जलाकर किया था. उसके अलावा सुभद्रा ने भगवान श्रीकृष्ण का तिलक करके उनके दीर्घायु होने की कामना भी की थी.
