उत्तराखंड बजट में 'ज्ञान' पर विशेष फोकस, जानिए क्या है खास?

बजट में 'ज्ञान' पर फोकस

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसके मद्देनजर आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खास बात ये है कि इस बजट को ज्ञान (GYAN) यानी G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी) पर फोकस किया गया है.

बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. सदन की कार्यवाही के पहले दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का आय व्ययक पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने ज्ञान पर विशेष फोकस किया है.

बजट में गरीब कल्याण पर फोकस-