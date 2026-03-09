ETV Bharat / state

उत्तराखंड बजट में 'ज्ञान' पर विशेष फोकस, जानिए क्या है खास?

गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बतौर वित्त मंत्री 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, बजट में 'ज्ञान' पर किया गया विशेष फोकस

UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION 2026
बजट में 'ज्ञान' पर फोकस (फोटो सोर्स- Information Department/ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 6:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसके मद्देनजर आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किया गया बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. खास बात ये है कि इस बजट को ज्ञान (GYAN) यानी G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी) पर फोकस किया गया है.

बता दें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है. सदन की कार्यवाही के पहले दिन ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का आय व्ययक पेश किया. इस बजट में राज्य सरकार ने ज्ञान पर विशेष फोकस किया है.

बजट में गरीब कल्याण पर फोकस-

  • अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • ईडब्ल्यूएस आवास पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों के लिए निशुल्क यात्रा मद में 42.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • निर्धन परिवार को रसोई गैस पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए 43.03 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन और जन्म से 18 साल तक के दिव्यांग बच्चों के लिए 167.05 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास के लिए 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लिए एक करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान

युवाओं को सशक्त करने के लिए युवा कल्याण पर फोकस-

  1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  2. मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ रुपए का प्रावधान
  4. गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 155.38 करोड़ रुपए का प्रावधान
  5. शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  6. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  7. उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान

अन्नदाताओं को सशक्त और उनकी आय बढ़ाने पर जोर-

  • ट्राउट मछली प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़-बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 42.50 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मिशन एप्पल योजना के लिए 42.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए 32.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के तहत 20.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • किसान पेंशन योजना के लिए 12.06 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 160.13 करोड़ रुपए का प्रावधान
  • गंगा कार्यकारी योजना के तहत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान के रूप में 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान

नारी सशक्तिकरण के लिए बजट में विशेष फोकस-

  1. नंदा गौरा योजना के तहत 220.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  2. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 47.78 करोड़ रुपए का प्रावधान
  3. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  4. मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 30.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  5. मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़ रुपए का प्रावधान
  6. मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 15.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  7. मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि में लिए 8.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  8. निराश्रित विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  9. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3.76 करोड़ रुपए का प्रावधान
  10. मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  11. राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना के लिए 14.13 करोड़ रुपए का प्रावधान
  12. मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना के लिए 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  13. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण के लिए 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
  14. गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

UTTARAKHAND BUDGET 2026
UTTARAKHAND BUDGET FOCUSED ON GYAN
उत्तराखंड बजट में ज्ञान पर फोकस
गैरसैंण विधानसभा सत्र 2026
UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.