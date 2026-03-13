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सदन में मुख्यमंत्री की हाइट पर हुई टिप्पणी, धामी ने भी शायराना अंदाज में कर दी बोलती बंद!

सदन में सीएम पुष्कर धामी ( फोटो सोर्स- Uttarakhand Vidhan Sabha )