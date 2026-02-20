ETV Bharat / state

रुद्रप्रयाग में मां चंडिका महाबन्याथ में पहुंचे सीएम धामी, बसुकेदार में बनेगा नया तहसील भवन

रुद्रप्रयाग के वीरों देवल में आस्था का महासंगम, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मां चंडिका महावन्याथ दिवारा यात्रा में की दो बड़ी घोषणाएं

MAA CHANDIKA MAHAVANYATH DEVRA YATRA
मां चंडिका महावन्याथ देवरा यात्रा में सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 20, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि विकासखंड के वीरों देवल में आयोजित मां चंडिका महावन्याथ दिवारा यात्रा में सीएम पुष्कर धामी ने शिरकत की. जहां उन्होंने मां चंडिका मंदिर पहुंचकर महायज्ञ में भाग लिया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण विधि-विधान से पूजा अर्चना की. इस दौरान सीएम धामी ने मां चंडिका मंदिर प्रांगण एवं मंदिर समूह का पुरातत्व विभाग के माध्यम से पुनर्निर्माण कराए जाने और बसुकेदार तहसील में नए तहसील भवन निर्माण की घोषणा की.

सीएम धामी ने कही ये बात: सीएम पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में कहा कि 20 सालों बाद आयोजित यह महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है. इस दिवारा यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है. उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियां साझा कर ग्रामीणों की सहभागिता की सराहना की. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में समरसता, एकता और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं.

आपदा के बाद केदारनाथ धाम को किया संवारने का काम: सीएम धामी ने साल 2013 की आपदा के बाद हुए पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज केदारनाथ मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप विश्व के सामने है. पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऐतिहासिक काम हुए हैं. भारत को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है.

MAA CHANDIKA MAHAVANYATH DEVRA YATRA
रुद्रप्रयाग में सीएम धामी का स्वागत (फोटो सोर्स- Information Department)

20 साल बाद निकली दिवारा यात्रा: बता दें कि मां चंडिका की दिवारा यात्रा 21 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी. जो करीब 26 गांवों के भ्रमण के बाद वीरों देवल पहुंची. वीरों देवल, संगूड़, नैणी पौण्डार, क्यार्क बरसूड़ी, पाली, डुंगर, बड़ेथ, पाटियू, भटवाड़ी, जोला, उच्छोला, मथ्यागांव, डांगी, स्यूर, डडोली, दानकोट, कौशलपुर, हाट, नैली कुंड, रयांसू समेत विभिन्न गांवों में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ. 15 फरवरी से वीरों देवल में 9 दिवसीय महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है. आगामी 22 फरवरी 2026 को विशाल जलयात्रा और 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ महावन्याथ यात्रा संपन्न होगी.

MAA CHANDIKA MAHAVANYATH DEVRA YATRA
मां चंडिका मंदिर में सीएम धामी (फोटो सोर्स- Information Department)

सीएम धामी ने की दो बड़ी घोषणाएं: सीएम धामी ने मंच से क्षेत्र के विकास के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें मां चंडिका मंदिर प्रांगण एवं मंदिर समूह का पुरातत्व विभाग के माध्यम से पुनर्निर्माण कराया जाएगा. तहसील बसुकेदार में नवीन तहसील भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा लाटा बाबा विद्यालय को इंटरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के प्रस्ताव पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.

