ETV Bharat / state

थौलधार महोत्सव में सीएम धामी बोले- प्रदेश में टूल किट सक्रिय, सरकार के काम का कर रहे विरोध

सीएम धामी ने थौलधार खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव में की शिरकत,अंकिता मामले पर आंदोलन कर रहे लोगों पर लगाया प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप

Thauldhar Mahotsav 2026
थौलधार खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव में सीएम धामी (फोटो सोर्स- X@pushkardhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 10, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनौल्टी: टिहरी के कंडीसौड़ में थौलधार सांस्कृतिक विकास समिति की ओर से आयोजित प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो गया है. समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया. वहीं, अंकिता मामले पर आंदोलन कर रहे लोगों पर प्रदेश में अस्थिरता फैलाने का आरोप भी लगाया.

प्रथम खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव पहुंचे सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तराखंड के विकास में लगातार प्रयासरत है. सरकार तमाम प्रकार के जिहादियों पर नकेल कसने का भी काम कर रही है. सनातन को बदनाम करने वाली ताकत, जो साधुओं के भेष में रह रहे हैं, ऐसे तत्वों की पहचान कर ऑपरेशन कालनेमि चलाकर उन्हीं के स्थानों पर वापस भेजने का काम किया जा रहा है. ताकि, प्रदेश का माहौल खराब न हो.

सीएम धामी ने कहा कि हम लगातार प्रदेश में सभी धर्मों, वर्गों के लोगों के विकास व भाईचारा बनाने की ओर काम कर रहे हैं. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो लोग पहले पूजा करने से डरते थे, वे आज जनेऊ लेकर घूम रहे हैं. जल्द ही प्रदेश के अंदर अवैध रूप से चल रहे मदरसों को खत्म करने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन की दिशा में काम कर रही है. नई टिहरी के आसपास 13 सौ करोड़ की लागत से विशेष रूप से पर्यटन को बढ़ावा देकर यहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की नीति पर काम किया जा रहा है. उत्तराखंड ने किसानों की आय बढ़ाने में वाले राज्यों मे पहला स्थान हासिल किया है.

प्रदेश में टूल किट सक्रिय, सरकार के काम का कर रहे विरोध: सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में टूल किट सक्रिय हैं, जो कि लगातार सरकार के कार्य का विरोध कर रहा है. अंकिता भंडारी मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग अंकिता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सरकार शुरू से अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ी है.

पहले दिन ही एक महिला आईपीएस अधिकारी की निगरानी में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी थी. केस में गहन जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, फिर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही जन भावनाओं का आदर करते हुए उसके माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच की भी संस्तुति दी गई है.

सीएम धामी को सौंपी गई मांग पत्र: वहीं, थौलधार ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह भंडारी ने सीएम धामी को क्षेत्र से संबंधित 11 बिंदुओं का मांग पत्र सौंपा. जिसमें गैर गुसाई-साबली मोटर मार्ग के अवशेष भाग को पूरा करने, स्यासू-मठियाली झूला पुल, गैर क्यारदा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थौलधार क्षेत्र में 100 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण, छाम-बल्डोगी झूला पुल, कटखेत कौड़ू में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण शामिल है.

इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय कामान्द में विज्ञान संकाय व स्नातकोत्तर की कक्षा में शुरू करने, ग्राम सभा नकोट जुलाई के सुलियाधार में विद्युत सब स्टेशन बनाने, कांडीखाल पीएचसी का उच्चीकरण, थौलधार में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, ठांगधार से वाल्खा खाल मोटर मार्ग निर्माण शामिल हैं. जिस पर सीएम धामी ने मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CM PUSHKAR DHAMI TEHRI VISIT
THAULDHAR SPORTS CULTURAL FESTIVAL
थौलधार खेलकूद सांस्कृतिक महोत्सव
सीएम धामी टिहरी कंडीसौड़ दौरा
THAULDHAR MAHOTSAV 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.